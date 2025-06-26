Güvenlik İş Sendikası Van İl Başkanı Erkan Tunçdemir, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Görevlileri Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tunçdemir mesajında, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden görev yapan özel güvenlik görevlilerinin önemine vurgu yaptı.

Tunçdemir mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Özel güvenlik görevlilerimiz, kamu düzeninin sağlanmasında, suçun önlenmesinde ve güvenli yaşam alanlarının inşa edilmesinde kritik bir görev üstlenmektedir. Zor şartlarda, çoğu zaman görünmeyen ama hayati bir görevi yerine getiren bu meslek grubu, takdirin en büyüğünü hak etmektedir. Güvenlik İş Sendikası olarak her zaman özel güvenlik emekçisinin yanında olacağız. Tüm özel güvenlik çalışanlarının haftasını kutluyor, sağlık ve başarı dolu bir meslek hayatı diliyorum.”

Güvenlik İş Sendikası’nın sahadaki çalışanların haklarını korumak, sorunlarını çözmek ve daha iyi çalışma koşulları sağlamak için mücadele ettiğini belirten Tunçdemir, özel güvenlik görevlilerinin mesleki statüsünün güçlendirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.