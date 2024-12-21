Kış mevsiminin büyük bölümünde, özellikle yüksek kesimlerinde kar ve tipinin etkili olduğu ve çığ tehlikesi barındıran Bahçesaray’da zaman zaman da yollar trafiğe kapatılıyor. Yetkili birimler de olası kazaların yaşanmaması için sık sık sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Bahçesaray karayolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kaymakamlık sürücülere uyarılarda bulundu.

Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından yapılan uyarıda; “Karabet Geçiti ve ilçemizin yüksek rakımlı diğer bölgelerinde yaşanması muhtemel olumsuz hava koşulları sebebiyle muhtemel can ve mal kayıplarını önlemek için; kar lastiği olmayan, zincirsiz, takozsuz, çekme halatsız araçların trafiğe çıkmaması önemle rica olunur” denildi.