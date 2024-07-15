Bağlantınız Gizli değil hatası, genellikle internet bağlantısı veya ağ ayarlarıyla ilgili bir sorundan kaynaklanır. Bu hata 2024 yılında da karşılaşılabilecek bir sorundur ve aşağıdaki çözüm adımlarını takip ederek çözülebilir:

Bağlantınız Gizli değil Hatası Nedir?

Bu hata, internet tarayıcınızın güvenli bir bağlantı kuramadığını gösterir. Genellikle HTTPS bağlantısı kurulamadığı için ortaya çıkar. Sayfaya erişim engellenmiş veya internet bağlantınızda güvenlik sorunu olduğu anlamına gelir.

Bağlantınız Gizli değil Hatası Çözümü 2024

Ağ bağlantınızı kontrol edin:

Kablosuz ağa bağlı mısınız? Ağ güvenlik ayarlarını kontrol edin.

Ethernet kablosu takılı mı? Kablo ve bağlantıları kontrol edin.

Modem/router'ınızı yeniden başlatın.

Tarayıcı ayarlarını kontrol edin:

Tarayıcınızın güncel sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Tarayıcı önbelleğini ve çerezleri temizleyin.

Güvenlik ve gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Taranan sayfanın güvenlik sertifikasını kontrol edin:

Sayfanın HTTPS bağlantısını desteklediğinden emin olun.

Sertifika hatalarını kontrol edin ve geçerli sertifika olduğunu doğrulayın.

DNS ayarlarını kontrol edin:

Varsayılan DNS sunucularını kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin.

Alternatif DNS sunucularını deneyebilirsiniz (Google DNS, Cloudflare DNS vb.).

Güvenlik yazılımlarınızı kontrol edin:

Antivirüs, güvenlik duvarı veya VPN yazılımlarınızın ayarlarını gözden geçirin.

Geçici olarak devre dışı bırakıp sorunun devam edip etmediğine bakın.

Son çare olarak, internet servis sağlayıcınızla iletişime geçin:

Ağ bağlantınızda bir sorun olup olmadığını kontrol ettirin.

Servis sağlayıcınızdan yardım alın.

Bu adımları takip ederek 2024 yılında da "Bağlantınız Gizli değil" hatasını çözebilirsiniz. Sorun devam ederse, uzman desteği alınması önerilir.