DEVA Partisi Genel başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'un ardından Bingöl’ün Karlıova ilçesini ziyaret etti. İftar sonrası partisinin ilçe başkanı ve partililer tarafından karşılanan Babacan, ilçe merkezini gezerek vatandaşları selamladı, partisinin belediye başkan adayına destek istedi. Partisinin seçim koordinasyon merkezinde konuşan Babacan, görevde olduğu sürede enflasyonun yıllarca tek hanede seyrettiğini belirterek, "Öncelikle çalışma arkadaşlarımıza ve genel merkezden gelen arkadaşlarımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar yerel seçime iki gün kaldı ve artık son düzlükteyiz. Bu seçimler, Türkiye’nin yakın demokrasi tarihinde önemli bir kilometre taşı olacaktır. Yerel seçimlere doğru gidiyoruz ama ülkenin genel tablosu gerçekten çok çok sıkıntılı. Başta emeklilerimiz ve çiftçilerimiz olmak üzere Türkiye’nin dört bir etrafından büyük bir feryat var. Herhalde yakın tarihimizde emeklilerimizin hiç bu kadar yüksek bir feryadı söz konusu olmamıştır. Biz ekonominin başındayken, dürüst ve ehil kadrolarla ekonomiyi yönetirken, enflasyon nasıl tek haneye düştü? Nasıl yıllarca tek hanede gitti, hatırlayalım o günleri. Dolar kuru 1 lira 30 kuruş, 1,50 lira, 10 yıl boyunca böyle seyretti. Çünkü biz Merkez Bankası’na karşılıksız para bastırmadık, bu kadar basit. 'Merkez Bankası bağımsızdır' dedik, 'görevi parasının değerini korumaktır' dedik. Talimatla iş yapmayacak Merkez Bankası. Ve ne zaman ki 2018’de tek imzayla ülke yönetilmeye başladı, ne zaman ki Merkez Bankası’na para basma talimatı verildi, o gün bu gündür enflasyon düşmüyor" dedi.

'DEVLETİN DİNİ ADALETTİR'

Babacan, ekonomik sıkıntıların kötü yönetim nedeniyle kaynaklandığını belirterek, "Gerçekten de üzülüyoruz ve aynı zamanda da kızıyoruz. Çünkü bu çok güzel ülke daha güzel yönetilmeli diyoruz. İçine düştüğümüz bu sebebin sadece ve sadece tek sebebi kötü yönetimdir, başka bir şey değil. Bizim inancımızda devlet yönetimiyle ilgili bir model yok ama ne var, ilkeler var. Devlet yönetiyorsanız birinci ilke adalet, devletin dini adalettir, ikinci ilke ehliyet liyakat. Yani işi ehline teslim etmek. Üçüncü ilke ise istişaredir, yani bilmiyorsan bir bilene soracaksın. Bu kadar ve biz bunu biliriz" diye konuştu.