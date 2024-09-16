Ehliyet Yenilemek İçin Neler Gerekiyor?

Yeni tip ehliyet almak isteyen vatandaşların, en yakın nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunarak, 15 TL'lik bir ücret ödemeleri gerektiği belirtildi. Ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında kimlik belgesi, sürücü sağlık raporu, ehliyet harç bedeli, 1 biyometrik fotoğraf, kan grubunu gösterir belge ve adli sicil belgesi bulunuyor.

Adli Sicil Belgesi ve Ödeme Yöntemleri

Adli sicil belgesi elektronik ortamda sistemden kontrol edilebileceği gibi E-devlet üzerinden de temin edilebilir. Ehliyet yenileme işlemlerinde yapılacak olan ödeme, nüfus müdürlüklerinde yapılamamaktadır; bu işlemi mobil bankacılık uygulamaları veya ATM aracılığıyla gerçekleştirebilir, kimlik numaranız üzerinden ilgili işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Eski Ehliyet Sahiplerini Bekleyen Tehlikeler

31 Aralık 2024 tarihine kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler için 12 bin 978 TL’lik ceza uygulaması kesinleşmiş durumda ve bu durum, eski ehliyet sahiplerini finansal olarak zor durumda bırakabilir. Bu nedenle, geçerli ehliyetlere sahip olmak adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması büyük önem taşımaktadır.

İçişleri Bakanlığı’ndan Son Çağrı: Hareket Edin!

İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda tüm vatandaşları uyardı ve gerekli işlemleri zamanında tamamlamalarını tavsiye etti. Eski ehliyetlerle trafikte kalmanın risklerini göz önünde bulundurarak, herkesin ehliyetlerini yenilemeleri bekleniyor.