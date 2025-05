Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aktörlerinden birisi olan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in ölümü herkesi üzdü.

Önder'in vefatının ardından taziyeler devam ederken önemli bir bilgi ortaya çıktı.

2 Nisan'da Önder'e suikast girişiminde bulunulduğu açıklandı.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler üzerine dün DEM Parti'den açıklama yapıldı.

Bugün ise DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, hem Önder'e suikast girişimine ilişkin yeni detayları hem yine gündemde dolaşan Pervin Buldan'a yönelik suikast iddialarına dair doğruları açıkladı.

Doğan açıklamasında, Pervin Buldan'a yönelik bir suikast girişimi olmadığını, sadece içinde bulunduğu aracın kaza geçirdiğini söyledi.

Doğan, bu kazanın Roma'da olduğunu, Buldan'ın ise daha sonrasında belirlenen çerçevede programına katıldığını belirtti.

"BURADAN BİR ŞEY ÇIKARMAK DOĞRU OLMAZ"

Pervin Buldan ile ilgili Roma’da bir kaza geçirdiğine yönelik haberler var. Dünden beri bu konuya ilişkin de çokça soru aldık. Hemen onu da yanıtlamak isterim. Evet, bir trafik kazası olduğu doğru.

Bu kaza, herhangi bir suikast girişim olarak değerlendirilmemeli. Bu kaza Pervin Buldan ve DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’ın olduğu aracı kullanan arkadaşın yanlışlıkla ters yöne girmesiyle gerçekleşmiş, neredeyse maddi hasarın dahi olmadığı ve kimsenin yaralanmadığı bir trafik kazası.

Buradan başka bir şey çıkarmaya çalışmak doğru olmaz. Olay bu şekilde gerçekleşti. Nitekim aynı gün gitmek üzere oldukları programlarına katıldılar

PKK NE ZAMAN FESİH KARARINI DUYURACAK

Doğan ayrıca, "PKK'nin kongresini topladığını duyurması an meselesi." diyerek sürece dair de detay verdi.

PKK’nin kongresini topladığını duyurması an meselesi. PKK her an kongrenin toplandığını duyurabilir. Bunu buradan sizinle paylaşmak isterim. Biz de bu tarihi adımı, bu tarihi kararı çok büyük bir ciddiyet ve önemle bekliyoruz. Silahların değil sözün konuşması gerekiyor dedik.

Silahların tümden devre dışı bırakılması için sözün konuşulması siyasete çok büyük sorumluluklar düşüyor dedik. Herkes cesaretle bu sorumluğu taşımalı, bunun için gönüllü olmalı.

Sahip çıkmaya çalıştığı şey Türkiye'nin geleceği dedik. Bugün yine bunu söylüyoruz. PKK’nin kongresini topladığını duyurması an melesi. Bu önemli bir adım ancak bu adımın sonrası da önemli olacak.

Ayşegül Doğan'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle;

"YÜREĞİ ELİNDE GEZDİ"

Hastane yatağında yatarken ve son vedasında, barış mümkün dedi. Bu bir ihtimal değil dedi artık. Türkiye hazır dedi. İsterse siyasette hazır, bu irade ve potansiyel var dedi. Barış için çabaladı.

"ANKARA'DA LASTİKLERİ YIRTACAK METAL OLDUĞUNU FARK ETMİŞ"

Suikast konusunu paylaşmak istiyorum. Söz konusu olan durum, 2 Nisan'da Ankara'da gerçekleşti. Sevgili Sırrı Süreyya Önder, lastikleri kontrol etmiş. Lastiklerde metal bir şey fark etmiş. Lastikleri yırtacak keskinlikte.

Akabinde Sevgili Önder, hem partimize hem de yetkililere gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Konunun hassasiyeti malumunuz. Söz konusu düzenek yetkililere teslim edildi.

"BU KONUNUN İSTİSMAR EDİLMESİNİ İSTEMEDİ"

Sayın Önder, bunun istismar edilmesini istemedi. Ondan açıklamadık. Kendisi kamuoyu ile paylaşmasını istemedi, kamuoyunu paniğe sürüklemek istemedi, toplumsal kaygıları artırmak istemedik. Bu bir ihmalkarlık değildir, tedbirsizlik değildir. Düzenek makam aracına yerleştirildi.