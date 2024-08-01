Bizler de bu haberimizde Ayşe Begüm Onbaşı olimpiyatlarda neden yok, neden oynamıyor? Sorularının cevaplarını da çok daha fazlasını sizler için derledik.

2021 senesinde yapmış olduğu bir açıklamada Ayşe Begüm Polat olimpiyat altınını kazanmanın hayal olmadığını söylemişti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de organize edilen aerobik jimnastik dünya şampiyonasında altın madalya kazanmayı Başaran Ayşe Begüm Onbaşı, kadınlar kategorisinde dünya şampiyonluğu olmayı başaran ilk milli sporcumuz olmayı başarmıştır.

Kendisiyle alakalı 2024 Paris olimpiyat oyunlarında neden oynamadığı ile alakalı kesin ve net bir bilgi olmadığı için kendisinin neden olmadığıyla alakalı gerçekçi bilgilere ulaşıncaya kadar yalan yanlış bilgiler paylaşılması etik olmayacaktır.