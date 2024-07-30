Şok! Ayşe Begüm Onbaşı’nın Hayatı ve Başarıları Herkesi Hayrete Düşürdü

MasterChef'te bu akşam yarışmacılar, Manisa Akhisar'da konuklara yemekler sunacak. Yarışmanın sürpriz konuğu, Aerobik Jimnastik Milli Sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı oldu. Peki, bu genç şampiyon kimdir, nerelidir ve nasıl bu kadar başarılı oldu?

Ayşe Begüm Onbaşı Kimdir?

Ayşe Begüm Onbaşı, 9 Aralık 2001'de Akhisar'da doğdu. Henüz 11 yaşında milli forma giymeye başlayan Onbaşı, Red Bull atleti olarak dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazandı. Genç yaşına rağmen kazandığı başarılarla adından sıkça söz ettiren Onbaşı, aerobik jimnastik dalında Türkiye'yi gururlandıran bir isim oldu.

İlk Büyük Başarı: Güney Kore 2016

Ayşe Begüm Onbaşı, Haziran 2016'da Güney Kore'de düzenlenen 14. Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazanarak ilk büyük başarısını elde etti. Bu madalya, onun kariyerinde bir dönüm noktası oldu ve uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti.

Dünya Şampiyonu: Bakü 2021

Onbaşı, Mayıs 2021'de Bakü'de düzenlenen 16. Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda Büyük Kadınlar kategorisinde 21.850 puanla kariyerinin ilk büyükler dünya şampiyonluğunu kazandı. Bu zafer, onun yeteneklerini ve azmini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ayşe Begüm Onbaşı, MasterChef'te

MasterChef Türkiye'de bu akşam yarışmacılar, Manisa Akhisar'da dış çekimlerde ter dökecek. Yarışmanın özel konuğu olan Ayşe Begüm Onbaşı, hem yemekleri tadacak hem de yarışmacılara moral verecek. Onbaşı'nın başarı hikayesi, MasterChef izleyicileri tarafından büyük merakla takip ediliyor.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da Konuk Oldu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da programda konuk olarak yer alacak. Dutlulu, yarışmacıların hazırladığı yemekleri tadarak değerlendirmelerde bulunacak.

Ayşe Begüm Onbaşı'nın genç yaşta elde ettiği bu başarılar, onun azmini ve çalışkanlığını gözler önüne seriyor. Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden bu genç sporcu, kariyerinde daha birçok başarıya imza atacağa benziyor.