Kıratlı’nın Doğum ve Eğitim Hayatı

14 Şubat 1969’da Konya’nın Ereğli ilçesinde dünyaya gelen Metin Kıratlı, ilkokul ve lise eğitimini Ereğli’de tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu; ayrıca Berlin’de Goethe Enstitüsü’nde kamu diplomasisi eğitimini aldı.

Kariyer Basamaklarında Tırmanış

Kıratlı, Ankara Adliyesi’nde hâkimlik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Ulaş, Çaldıran, Yalvaç ve Manavgat hâkimliklerinde görev yaptı; 2004 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne atandı ve burada Tetkik Hâkimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini üstlendi.

Cumhurbaşkanlığı ve YÖK Üyeliği Görevleri

2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı’na atanmış, 3 Ağustos 2018’de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olarak görevlendirilmiş; 23 Kasım 2018 tarihinde ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliği’ne getirilmiştir ve Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Başkanlığı’nı yürütmüştür.

Kişisel Hayatı ve Yetenekleri

İyi derecede Almanca bilen Metin Kıratlı, evli ve iki çocuk babası olarak tanınıyor; bu önemli atama, kariyerinde yeni bir dönüm noktasını işaret ediyor ve onun yetkinliğini gözler önüne seriyor.