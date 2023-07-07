Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan düzenlediği basın toplantısıyla gazetecilere de yeşil pasaport verilmesi konusunu gündeme getirdi.

Burhan “Memleketimizin en önemli organlarından biri de medyadır. Medya, yasama, yürütme ve yargıdan sonra en önemli güçtür. Halkımızın haber alma özgürlüğü medya sayesinde olur. Medya mensupları kimi zaman deprem bölgesinde, kimi zaman selde, yangında savaşta ve her türlü afetlerde görev almaktadır. Medya mensuplarının imkanlarının, özellikle çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor” dedi.

Burhan sözlerine şöyle devam etti:

“Anadolu Yayıncılar Derneği olarak önemli bir talebimizi açıklamak istiyoruz. İletişim Başkanımız Fahrettin Altun’a, Dışişleri Bakanımıza, İçişleri bakanımıza ve en başta Sayın Cumhurbaşkanımıza bir çağrıda bulunuyoruz.

Basın kartı sahiplerinin de yeşil pasaport alması gerekiyor. Elbette her basın kartı sahibi yeşil pasaport alamaz bunun kriterleri olması lazım. Bizim için en önemli kriter 10 yıl basın kartı taşımış olmasıdır. Değerli basın mensuplarının kamu görevini ihlal eden bir durumları söz konusu değilse mesleklerini icra edebilmeleri, yurt dışına rahatlıkla çıkabilmeleri için yeşil pasaport imkanından yararlanmaları gerekir.

Basın mensuplarının rahat çalışabilmesi demokrasinin güçlenmesi demektir, özgürlüklerin güçlenmesi demektir. Gazetecilerin yeşil pasaport alması çok önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve yetkililerden talebimiz budur”

kaynak:süperhaber