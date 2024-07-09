Bir çalışana verilen en düşük rakam olarak nitelendirilen "asgari ücret"in verildiği ülkelerdeki son uygulanan rakamla ilgili bir araştırma yayınlandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), yaptığı değerlendirmenin sonucunda Avrupa ülkelerinin asgari ücret sıralamasını açıkladı.

Veriler, Ocak 2024'te Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerinde uygulanan asgari ücretler üzerinden bir ayda çalışılan standart saat sayısına göre hesaplandı. Ayrıca araştırma Ocak 2024 ve Ocak 2014 aylık asgari ücret kıyaslamalarını da içerdi.

Avrupa ülkelerinin asgari ücret sıralaması listesinin en son sıralarında Balkan ülkeleri yer aldı.

En düşük ücret Makedonya'da en yüksek Lüksemburg'da

Buna göre, en düşük asgari ücretin 360 euro ile bir Balkan ülkesi olan Makedonya'da verildiği ortaya çıktı. Avrupa ülkeleri arasında en fazla asgari ücret ise 2 bin 571 euro ile Lüksemburg'da veriliyor.

Türkiye'de asgari ücret 10 yılda yükseldi

Türkiye'de 2024 yılı boyunca geçerli olacak olan asgari ücret tutarı 17 bin 2,12 TL olarak belirlendi.

Asgari ücretin 2014’te 362 euro olduğu Türkiye'de, 2024 yılı başında brüt asgari ücret 612,58 euroya yükselmişti.

Avrupa ülkelerinde verilen asgari ücret tutarları

27-Makedonya 360 euro



26-Arnavutluk 385 euro

25-Bulgaristan 477 euro

24-Karadağ 532 euro

23.-Sırbistan 544 euro

22-Türkiye 613 euro

21-Romanya/ 663 euro

20-Macaristan / 697 euro

18-Letonya / 700 euro

18-Slovakya / 750 euro

17-Çekya / 764 euro

16-Estonya / 820 euro

15-Hırvatistan / 840 euro

14-Yunanistan / 910 euro

13-Litvanya / 924 euro



12-Malta / 925 euro

11-Portekiz / 957 euro

10-Polonya / 978 euro

9-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi / 1.000 euro

8-Slovenya / 1.254 euro

7-İspanya / 1.323 euro

6-Fransa / 1.767 euro

5-Belçika / 1.994 euro

4-Almanya / 2 bin 54 euro

3-Hollanda / 2 bin 70 euro

2-İrlanda / 2 bin 146 euro

1-Lüksemburg / 2 bin 571 euro