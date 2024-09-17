İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde korkunç bir intihar olayı yaşandı. İlçedeki AVM'ye giden genç bir adam alışveriş merkezinin 2. katına çıkarak kendini boşluğa bıraktı.

Haberler.com'un ulaştığı bilgilere göre AVM'nin balkonundan zemine atlayan şahıs hayatını kaybederken, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde intihar sonrası yaşanan panik anları yer aldı.

İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

ÇARESİZCE SAĞLIK EKİPLERİNİ BEKLEDİLER

Alışveriş için aynı binada bulunan vatandaşlar korkunç olaya anbean tanıklık ederken, servis edilen videoda şahsın aşağı atladıktan sonra kanlar içinde kaldığı ve çevresindeki insanların çaresizce sağlık ekiplerinin gelmesini bekledikleri görüldü.