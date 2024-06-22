Avalanche (AVAX) kripto para birimi, son dönemde dalgalı bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz ay AVAX %9 oranında değer kazanırken, son 7 günde yaklaşık %13 oranında gerilemişti. Ayrıca işlem hacmindeki %22'lik azalma, yatırımcı ilgisindeki düşüşe işaret ediyordu. Bu dalgalanmanın arkasında yatan en önemli etken ise, Avalanche ekosisteminde yakında gerçekleşmesi beklenen 365 milyon dolarlık token kilidinin açılışı. Yatırımcılar, bu durumun fiyat üzerinde baskı yaratacağını düşünüyor. Çünkü milyonlarca AVAX'ın dolaşıma girmesi arzı artırabilir ve fiyat dengesini bozabilir. Nitekim son günlerdeki düşüşün de bu faktörle ilgili olduğu değerlendiriliyor.

AVAX Fiyatındaki Kritik Destek Seviyesi: 37 Dolar

AVAX, geçtiğimiz yıl fiyat performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Yeni yılın ilk aylarında yaşanan düşüş sonrası, Şubat ayına kadar kayıplarını geri kazanmıştı. Ancak son dönemde yaşanan gerileme, AVAX fiyatı için yeni bir test oluşturuyor. AVAX fiyatının yeniden yükseliş trendine girmesi için 37 dolar seviyesindeki desteğin sağlam kalması büyük önem taşıyor. Bu seviye, AVAX'ın orta vadeli gidişatı açısından kritik bir rol oynuyor.

AVAX'ın Kısa Vadeli Görünümü: Zorluklar Olsa da Uzun Vadeli Potansiyel Güçlü

Özetle, AVAX'ın kısa vadeli görünümü bir miktar zorlayıcı olabilir. Yaklaşan 365 milyon dolarlık token kilidinin açılışı, fiyat üzerinde baskı yaratabilir. Ancak uzun vadede, Avalanche ekosisteminin sunduğu fırsatlar nedeniyle AVAX'ın yeniden değer kazanma potansiyeli güçlü. Yatırımcılar, AVAX'ın dinamik yapısını yakından takip etmeli ve riskleri ile fırsatları doğru değerlendirmelidir. Avalanche projesi, kripto para piyasasındaki hareketliliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam edecek gibi görünüyor.

Kısa Vadede Negatif, Uzun Vadede Umut Veren Bir Tablo

AVAX için kısa vadede negatif bir görünüm hakim olsa da, uzun vadede umut veren bir tablo ortaya çıkıyor. Avalanche ekosistemindeki gelişmeler ve projenin sunduğu fırsatlar, AVAX'ın yeniden değer kazanma potansiyelini güçlendiriyor. Ancak yaklaşan 365 milyon dolarlık token kilidinin açılışı, kısa vadede fiyat üzerinde baskı yaratabilir. Bu nedenle yatırımcılar, AVAX'ın dinamik yapısını yakından takip etmeli ve riskleri ile fırsatları dikkatle değerlendirmelidir.