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Muradiye Belediyesi çevre bilinci, atık dönüşümü, kaynakların tasarruflu kullanılması ve engellilerin yaşam şartlarını kolaylaştırma konularında farkındalık oluşturmak amacıyla geri dönüşümden engelsiz parkı yapıyor. Meteoroloji istasyonunu arasındaki alan üzerinde yapımına başlanan parkta yer alacak birçok şey, geri dönüşüme tabi tutulan atık malzeme ve materyallerden yapılacak.

Muradiye Belediyesi olarak yıllardır ilçede atıl durumda olan meteoroloji istasyonunu bir yaşam alanına dönüştürtüldüğünü belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, “Bu çerçevede bu yaşam alanı içerisinde oyun alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, büfesi, spor alanları ve oturma alanları yer alacak. Bu parkın en önemli özelliği, bir sıfır atık parkı ve engellilere hitap eden ilçemizdeki ilk park olma özelliğini de taşıyacak. Biz sıfır atık konusuna çok önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu bu sıfır atık kampanyasına biz de sıfır atık geri dönüşüm parkı inşa ederek katkı sağlıyoruz. Muradiye Belediyesi olarak meteoroloji istasyonu gibi birçok atıl alanı da yeşil alana çevirdik” dedi.

Bölgede ilk olma özelliği taşıyan parkın aynı zamanda sıfır atık konusunda da Muradiye ilçesinin öncü olduğunu göstereceğini ifade eden kaymakam Aydoğan, “Bunun dışında Sıfır Atık konusunda biz yine atık getirme merkezini de Muradiye Belediyesi olarak bu konuya ilgimizi göstermiş oluyoruz. Vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu an bulunduğumuz alan gördüğünüz gibi atıl durumda son derece virane bir durumda. Bu alanı en iyi şekilde dönüştürüp vatandaşlarımızın hizmetine kazandırarak, sosyal donatı haline getirerek hizmet sunmak istiyoruz. Burada da engelli vatandaşlarımız bizim en önem verdiğimiz hedef kitlemiz. Engelli vatandaşlarımızın rahat bir şekilde buraları kullanabileceği alanlar haline getireceğiz.

Sıfır Atık konusuna önem vermek üzere bir geri dönüşüm parkını da yine bu alanda inşa edeceğiz” diye konuştu.

Belediye olarak hedeflerinin binalar yapmak veya şehirleri binalarla doldurmak olmadığının altını çizen kaymakam Aydoğan, “Yeşil alan sayısını artırmak ve vatandaşlarımızın şehirlerde yaşarken nefes alacağı ortamlar oluşturmaktır. Bu çerçevede ilçemizdeki tüm atıl alanları, yeşil alanlara dönüştürüyoruz.

Yine belediye fırınımızın arkasındaki virane durumda olan alanımızı güzel bir oturma alanı haline dönüştürdük. Yine karşısına oyun gruplarımızı kurarak, çocuklarımızın oyun oynayabileceği keyifli vakit geçirebileceği alanlara dönüştürdük. Yine ilçemizde diğer yerlerde bulunan atıl durumdaki alanları da yeşil alanlara dönüştürerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istedik. Ve bunu da başardık. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Mahalle sakinlerinden Ercan Hakan ise, “Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturuyorum. Burada bir çalışmanın olduğunu duydum. Merak edip gelip gördüm. Burası daha önce çöp alanıydı. Şimdi geri dönüşüm malzemelerinden engelliler ve çocuklar adına bir park yapılacağını öğrendim. Bunun için kaymakamımıza ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi iletiyorum. Muradiye halkına hayırlı olsun” dedi. iha