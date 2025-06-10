Muş'ta geçen ay kanadından vurulmuş halde bulunan toy kuşu, Doğa Koruma ve Milli parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Muş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve öğrenciler tarafından tedavisi yapılan toy kuşu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanlarının sorunları ile ilgilendiklerini ifade eden Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Yaban hayvanlarının doğaya dönmesi için ve ekolojik dengenin devam etmesi için çalışmalarımız devam ediyor.

Son olarak toy kuşumuz Muş'ta yara halde bulunup DKMP 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Muş Şubesi yetkilileri tarafından bize getirildi. Yoğun bakım ve iç muayenesini yaptık. Radyolojik muayenesinde her hangi bir saçma tanesine rastlanmadı.

Kanadında açık bir yara var. Büyük ihtimalle ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak yaralanmış ve ilk tedavisini yaptık. Bu tedaviden sonra ikinci aşamaya geçeceğiz.

İkinci aşamada hayvan stabil hale gelip kendi yaşamını devam ettirebilecek bir zaman üçüncü aşamaya geçeceğiz. Üçüncü aşamada da daha büyük bir alanda yaşamını devam ettirecek hale geldiğinde büyük bir ihtimalle bu ayın sonunda tekrar Muş ovasındaki habitattaki yerini alacak" dedi.