Özellikle kalp krizi ile ilgili aile öyküsü olan kişilerin kordiyologlara görünmesi gerektiğini vurgulayan Sarıkaya, “Böyle bir durumunuz varsa kriz geçirmeyi beklemeyin, doktora başvurun” uyarısında bulundu.

“KALP KRİZİNDE AİLE ÖYKÜSÜ ÖNEMLİ”

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, “Ailenizde genç yaşta kalp krizi geçirenler varsa Kardiyoloğa görünmek için kriz geçirmeyi beklemeyin! Aile öyküsü bizim için çok önemli çünkü bu durumun varlığı riski önemli oranda artırmaktadır.” ifadelerine yer verdi.