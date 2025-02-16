8. dakikada sağ taraftan Balkovec'in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Hwang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

14. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Augusto'nun pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hwang vuruşunu yaptı. Açıyı kapatan kaleci Bekaj topu uzaklaştırdı.

21. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fernandes'in vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere gönderdi.

22. dakikada sol kanattan Fernandes'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Calvo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

32. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Augusto'nun ortasında topla buluşan Hwang'ın vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

54. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Augusto'nun ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Hwang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

56. dakikada Hatayspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Matondo'nun sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Bamgboye, iyi bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0

62. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Sporar'ın sert vuruşunda, topu çelen kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

84. dakikada Augusto'nun sol kanattan gönderdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Balkovec vuruşunu yaptı. Top, kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.

Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 1- 0 üstünlüğüyle sona erdi.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Uğurlu: Oynanacak 13 maçtan alacağımız 4-5 galibiyet bizi ligde tutacaktır

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, kalan maçlardan galibiyet çıkarmak için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Uğurlu, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor'un iyi oyunculara sahip olduğunu dile getirdi.

Karşılaşmada yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini vurgulayan Uğurlu, "Daha fazla pozisyona girmemiz gerekiyordu. Bizim için çok önemli, değerli bir maçtı. Düşme hattından yukarı çıkabilmek için buradan mutlak 3 puanla ayrılmamız gerekiyordu. Maalesef yediğimiz 1 golle mağlup olduk." dedi.

Uğurlu, kart cezaları nedeniyle her hafta sahaya 2-3 eksikle çıktıklarını ifade ederek, "Daha 13 maçımız var. Oynanacak 13 maçtan alacağımız 4-5 galibiyet bizi ligde tutacaktır. Bunun için çaba sarf edeceğiz. Tamamen bundan sonraki maçlara odaklanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Yenilgiden dolayı kendilerini desteklemeye gelen taraftarlardan özür dileyen Uğurlu, gelecekte bu maçın telafisini yapacaklarını kaydetti.

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin: Ligde yukarı çıkmak için elimizden geleni yapıp seriye geçmemiz lazım

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, "Ligde yukarı çıkmak için elimizden geleni yapıp seriye geçmemiz lazım. Bunu yapacak güce ve oyuncu grubuna sahibim." dedi.

Şahin, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Ligde gelecek hafta Sipay Bodrum FK ile karşılaşacaklarını dile getiren Murat Şahin, şöyle konuştu:

"Ligde yukarı çıkmak için elimizden geleni yapıp seriye geçmemiz lazım. Bunu yapacak güce ve oyuncu grubuna sahibim. İnşallah bunun devamını getirebiliriz. Oyuncularıma devamlı 'Pes etmek, yenilgiyi kabul etmek demektir' diyorum. Pes etmeden mücadelemize devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar galibiyet kazanıp sonrasına bakacağız."

"Bu galibiyet bizim için çok önemliydi"

Şahin, bir basın mensubunun "Uzun süre sonra alınan galibiyetin oyuncularınıza öz güven sağlayacağını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine şu değendirmede bulundu:

"Yaptığımız işin doğasında kazanmak var. Kazanmak da bir alışkanlıktır. Takımımız uzun süredir maç kazanamıyor, doğal olarak öz güvenlerinde sıkıntı oluşturuyordu. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Öz güveni getireceğini düşünüyorum ama bir galibiyet her şeyin başı ve sonu değil ama devam ettirebilmemiz için bu morale ve motivasyona ihtiyacımız vardı."