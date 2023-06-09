Wanhaber / Ramazan Çetin

3 Haziran tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu 21. Olağan Genel Kurulu sonucunda Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan da yönetimde yer aldı.

Van için bir ilk olan bu gelişmenin ardından kente dönen OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Son olarak Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naif Süer ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ayrıca İŞKUR İl Müdürü Hidayet Kişi ve Müdür Yardımcısı Ali Aslan; OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Van OSB Başkanı Memet Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyaretler devam ederken, OSB Başkanı Aslan yaptığı açıklamada, bundan sonraki süreçte sorumluluklarının daha da arttığını hatırlatarak, ara ara bölgedeki OSB’leri ziyaret edeceklerini, sorun ve talepleri yerinde gözlemleyeceklerini söyledi.

Aslan, sorumluluklarının farkında olarak hareket edeceklerini kaydederek, kendisini ziyaret eden, başarı dileklerini ileten herkese teşekkür ettiğini ifade etti.