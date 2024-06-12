Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen bir aşiret düğününde dünyaevine giren Özcan Öter ile Merve Akpınar'ın düğünü, 2 gün 2 gece sürdü.

5 bin davetlinin katıldığı düğünde 350 kilo etli yemek ikram edildi.

Düğünde yöresel kıyafetli davetliler, Türkçe ve Kürtçe şarkılar ile havai fişekler eşliğinde halaylar çekerken, metrelerce uzanan halay zinciri de havadan görüntülendi.

Takılan takıların miktarı dikkati çekti

Düğünde geline 2 kilo altın, damada 2 milyon 750 bin lira takıldı. Düğüne ilçe protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çevre aşiretlerin liderleri de katıldı.

"Çiftimize 2 milyon 750 bin TL ve 2 kilo takı takıldı"

Cemil Öter, düğündeki kalabalıkla ilgili olarak, "Gerek düğünlerde gerekse taziyelerde olan birlik, beraberlik ruhu geçmişten gelen bir kültürdür. Herhangi bir siyasi düşüncenin toplanma yeri değildir. Gelemeyenlerin tebrik mesajları da sayamayacağım kadar çok. Bugüne eşlik eden herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Damadın bir diğer ağabeyi Mehmet Salih Öter de "Düğünümüz çok güzel geçti. Katılan akraba, aşiret, tüm misafirlerimize teşekkür ederiz." diye konuştu. Damadın yeğeni Fevzi Öter ise "Güzel dileklerini ve takılarını gönderen tüm dost ve akrabalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çiftimize 2 milyon 750 bin TL ve 2 kilo takı takıldı." dedi.