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Milyonlar nefesini tuttu yeni asgari ücreti bekledi...

Merakla beklenen rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı son toplantıda belli oldu.

Asgari ücret 11 bin 402 liradan yüzde 49 zamla 17 bin 2 liraya çıktı.

Asgari ücret, sadece 7 milyon işçiyi değil etkilediği ödemeler açısından tüm ülkeyi yakından ilgilendiriyor.

Hangi kalemlerde ödemeler değişecek

Peki asgari ücrete yapılan yüzde 49 zam vatandaşların alacağı hangi ödemeleri nasıl etkilenecek?

Yeni yılla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, staj ücreti, rapor ücretleri, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, askerlik-doğum borçlanması ve isteğe bağlı sigorta primleri değişecek.

Asgari ücretin yüzde 49 artması ile brüt asgari ücret 19 bin 986 lira, net asgari ücret de 17 bin 2 lira, işverene maliyeti de 23 bin 485 lira olacak.

İşsizlik maaşı

İşsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplanıyor.

Şu andaki taban tutar 5 bin 365 lira, tavan tutar 10 bin 731 lira.

Bunlar asgari ücrete gelen yüzde 49’luk artışın ardından işsizlik maaşında taban 7 bin 940 liraya tavan ise 15 bin 880 liraya yükselecek.

Kıdem tazminatı

Çalışanlar her yıl için bir brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyor.

Kıdem tazminatı tabanı brüt asgari ücret üzerinden alınıyor.

İşçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık taban tutarı 13 bin 414,50 lira yıllık tavan tutarı 23 bin 489,83 lira olarak hesaplanıyordu.

2023 yılında brüt asgari ücret 13 bin 414 TL seviyesindeydi, bu rakam yeni dönemde 20.002 TL'ye yükselmiş olacak.

Staj ücreti

Staj ücreti, brüt asgari ücretin yüzde 30’u oranında belirleniyor.

Staj ücreti 3 bin 420,60 liradan 5 bin 99 liraya çıkıyor.

Rapor ücretleri

Asgari ücretliler mevcut durumda ayakta tedavide günlük 299,49 TL, yatarak tedavide de 224,69 TL günlük rapor parası alıyordu.

Zamla sonrası rapor ücretleri ayakta tedavide günlük 446 TL, yatarak tedavide de 334,7 TL oldu.

65 yaş aylığı

65 yaş aylığı bugün 2 bin 348 lira olarak ödenirken zam sonrası 3 bin 498 lira olarak ödenecek.

Engelli aylığı

1874 TL olan engelli aylığı tabanı 2.792,26 TL, 2811 TL olan engelli aylığı tavanı 4.188,39 TL’ye yükselecek.

Bu ödeme engellilik oranına göre değişiyor.

Askerlik ve doğum borçlanması

Askerlik ve doğum borçlanması asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. Bu tutar 7,5 katından fazla çıkartılamıyor.

Temmuz 2023'te en düşük prim günlük 143,08 lira, en yüksek prim de 930,09 liraya yükselmişti.

Şu anda 143,08 lira olan prim tutarı 213,18 liraya yükselecek.

İsteğe bağlı sigorta primleri

İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor.

En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.

İsteğe bağlı sigorta primi 4292,48 TL’den 6.399,98 TL seviyesine çıkacak.

Yurt dışı borçlanması

Türkiye'den emekli olmak isteyen yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının günlük borçlanması 201 lira.

Bu ödeme de olup asgari ücretle bu tutar da 298 liraya artacak.

Genel sağlık sigortası primleri

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammıyla birlikte artacak. SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 599,44 lira olacak.

SGK taban ve tavan primleri

Asgari ücretin değişmesiyle çalışanlar için ödenen prime esas kazançların taban ve tavan tutarı da değişecek.

Prime esas kazançta taban 13 bin 414 lira, üst sınır 100 bin 605 düzeyinde.