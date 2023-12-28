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Gençlik ve Spor Bakanlığı 81 ilde gençlik çalışanı olarak toplam 1071 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Van’da da toplam 18 kişinin istihdam edileceği alımlarda başvurular 29 Aralık 2023 Cuma günü başlayıp 08 Ocak 2024 Pazar günü sona erecek.

I- BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,

6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

12) Gençlik Çalışanı pozisyonu 6. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurularını, 29 Aralık 2023 (00.00) – 08 Ocak 2024 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.

Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Adaylar, öğrenim durumları itibarıyla şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı gruplardan sadece 1 (bir) grup ve 1 (bir) il için başvuru yapabilecektir.

Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen gruplar arasında kendilerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış gruba başvuruda bulunan adayların başvuruları iptal edilecektir.