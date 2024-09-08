Ocak'ta Çalışanları Şaşırtacak Zam Beklentisi

Ocak ayında asgari ücrete yapılması beklenen düzenleme, en az 7.000 TL enflasyon farkı ile gerçekleşecek ve bu durum memur ve emeklilerle birlikte asgari ücretliler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Temmuz ayında, 8 milyondan fazla çalışan ek zam taleplerini karşılayamamıştı ve Ocak'taki artış beklentisi giderek artıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık'ta Toplanacak

Yeni asgari ücreti belirlemek için Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5 hükümet yetkilisi, 5 işçi ve 5 işveren temsilcisinden oluşacak. Bu önemli toplantı yılbaşı öncesinde yapılacak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu sürecin öncülüğünü üstlenecek. Komisyonun bu toplantıları, 2025 yılı için belirlenen yeni asgari ücreti netleştirecek.

2025 Asgari Ücret Artış Tahminleri Heyecan Verici

2024’te asgari ücrete yapılan yüzde 49.11’lik zam, 17.002 TL’ye ulaşmıştı. Ancak 2025 için öngörülen artış, enflasyon oranlarına dayandırılıyor ve yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5 olarak belirlenmiş durumda. Bu tahminler doğrultusunda, asgari ücretin yaklaşık 7.056 TL artması bekleniyor, bu da Ocak 2025 itibarıyla asgari ücretin 24.000 TL’yi geçmesi anlamına geliyor. Enflasyon oranında bir artış yaşanması durumunda, net asgari ücretin 24.058 TL, brüt asgari ücretin ise 28.303 TL olabileceği tahmin ediliyor. Komisyonun kararına bağlı olarak, bu rakamların 25.000 TL’ye kadar çıkması mümkün.

Refah Payı Talepleri Artıyor

Çalışanlar, geçim sıkıntılarını aşmak adına refah payı talep ediyorlar ve bu talebin kabul edilmesi durumunda asgari ücret artışının daha da yükselebileceği belirtiliyor. Ancak, net zam oranlarının kesinleşmesi için Aralık ayında yapılacak komisyon toplantısına kadar beklemek gerekecek. Sonuç olarak, refah payı talebinin nasıl şekilleneceği ve yeni asgari ücret rakamlarının ne olacağı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından verilecek nihai karara bağlı olacak.

Net Zam Miktarlarını Belirleyecek Komisyon Kararı Bekleniyor

2025 yılı için asgari ücret zammı hakkında ilk veriler, Ocak ayında yapılacak düzenlemenin büyük bir artış öngördüğünü ortaya koyuyor. Ancak, bu artışın kesin miktarı ve refah payı talebinin etkileri, Aralık ayında toplanacak komisyon toplantısından sonra netleşecek. Çalışanlar ve emekliler, bu toplantının sonuçlarını merakla bekliyor.