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WanHaber – ÖZEL

ARED toplantısında, sektörün firma sahipleri, karar vericileri ve yöneticileri bir araya geldi. İl Toplantılarına 2007 yılında başlayan ARED, 70’inci toplantısını Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirdi.

ARED’in düzenlediği toplantıya katılan eğitmen Ruhan Maral, “Belirsizliklere Karşı İşimizi Sağlam Temeller ile Güçlendirmek” adlı eğitimle zorlu süreçlerde işlerin nasıl yönlendirileceğini ve belirsizliklerle ne şekilde başa çıkılabileceğine dair ipuçları verdi.

ARED’in düzenlediği eğitim seminerinde, FESPA EURASİA Fuarı’nın desteklenmesi ve sahiplenmesi gerektiğine vurgu yapılırken, fuardan elde edilen gelirin sektörün büyümesine harcandığı belirtildi.

Endüstriyel reklamcılık sektöründe eğitim alan 3 bin 062 katılımcıya katılım belgesi verildiği ifade edildi.

ARED FAALİYETLERİ SEMİNERDE KONUŞULDU

ARED faaliyetleri hakkında bilgi veren ARED Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Acar, “ARED İl Toplantılarına 2007 yılında başladık ve bugün 70.sini gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 2007 firmadan 3 bin 062 meslektaşımıza eğitimlerde katılım belgesi verdik. Her biriniz ARED olarak neden burada olduğumuzu, faaliyetlerimizi az çok biliyorsunuz.

Bildiğiniz gibi son dönemde deprem felaketinin sonuçları ağır oldu ve aylar geçmesine rağmen bu konu üzerinde daha yapılacak çok işimiz var. ARED olarak tüm Türk vatandaşları ve yurtdışındaki değerli dostlarımız gibi bizler de deprem bölgesi için seferber olduk.

7 Şubat 2023 tarihinden itibaren ihtiyaç sahibi bölgelere gönderilmesi için çadır projemizi ortaya koyarak bağış topladık, 8 Şubat 2023 tarihinde, AFAD koordinasyonunda Malatya’ya ilk parti çadırlarımızı sevk etmiş ve kurmuş durumdaydık.

Aynı gün deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için ‘Konteyner Kentlerimizi Birlikte İnşa Edelim’ bağış kampanyamızı başlattık. Hızla üretilen 36 adet konteynerdeki ilk 3 partinin içerisinde yer alan 14 adet yaşam konteyneri Antalya İl Temsilcimiz Mehmet Atılgan ve Kurumsal İletişim Komite Başkanımız Alper Tenşi’nin yönlendirmesi ve AFAD koordinasyonuyla, 21 Şubat 2023 tarihinde ilk iki tır yüklendi. Bu yaşam konteynerleri Hatay-Antakya kent alanına ulaştırıldı” diye konuştu.

“ARED’E SAHİP ÇIKILMALI”

ARED’e sahip çıkılması gerektiğini belirten ARED Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Acar, “Hepimizin yaşadığı sorunlar, bu sorunların üstesinden birlikteliğimizden doğan güçle gelebileceğimizin altını çizmek istiyorum. Ülkemizde tek mesleki sivil toplum örgütümüz olan ARED’e sahip çıkmalı ve bu sayede - mesleğimize saygınlık kazandırmanın, dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilmenin, gelişmelerden haberdar olmanın ve taleplerimiz doğrultusunda kamuoyu oluşturabilmenin önünü açmalıyız” dedi.

Ustalara Saygı Töreni ile seminerde Van’daki boya ve fırça döneminden yetişen tabela ustaları Ahmet Deniz, Hüseyin Ayça, Hüseyin Duran, İsmet Olcay, Murat Ayça, Turan Özpınar’a plaketleri takdim edildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda 13:30’da başlayan eğitim semineri saat 16:00’da sona erdi.

Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci