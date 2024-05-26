İspanya Takımından Önemli Galibiyet, Arda'nın Sağlığı Umut Veriyor

İspanya takımı, deplasmanda Braga ile oynadığı maçta 3-0 galip geldi. Maçın ardından konuşan İtalyan teknik direktör, takımın performansı hakkında değerlendirmelerde bulunurken, Arda'nın durumu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör, "Bugün takımımız çok iyi bir oyun sergiledi ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diyerek maçtaki başarılarını vurguladı.

Arda'nın performansına da değinen teknik adam, "Arda ciddi bir sakatlık döneminden geçti, ancak bugün sahaya çıkması ve iyi bir görüntü sergilemesi bizi umutlandırdı. Zaman kaybı yaşanmadan toparlanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arda'nın sağlık durumunun iyiye gittiğinin belirtilmesi, teknik ekibi ve taraftarları memnun etti. Takımın Braga karşısındaki başarılı performansı da camianın moralini yüksek tuttu. Önümüzdeki günlerde Arda'nın takımdaki ağırlığının artması bekleniyor.