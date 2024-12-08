Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2024 yılında Türkiye’de en çok tercih edilen araç renkleri arasında gri öne çıktı.

Gri otomobiller yüzde 38,9 oranında ilk sırada yer alırken, beyaz yüzde 25 ile ikinci, siyah ise yüzde 12,8 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Ancak araçların renkleri estetik tercihlerin ötesinde, güvenlik açısından da önem arz ediyor.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, renklerin kazalara etkisini net bir şekilde ortaya koydu.

EN ÇOK KAZA YAPAN RENKLER

İncelenen 850 bin kaza verisine göre, en riskli renkler arasında gri, gümüş, mavi ve kırmızı yer alıyor.

Özellikle gri ve gümüş renkler, çevreyle kolay kamufle olduğu için fark edilmeleri zorlaşıyor. Bu da kazaların artmasına neden oluyor.

Mavi ve kırmızı araçlar da yüksek kaza oranına sahip. Bu renkler, özellikle spor otomobillerde sık tercih edildiğinden, agresif sürüş tarzlarıyla ilişkilendiriliyor.