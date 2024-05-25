Aras Kargo Cumartesi Çalışıyor mu? 2024'te Aras Kargo Cumartesi Günü Dağıtım ve Kargo Kabul Ediyor mu?

Kargo bekleyen birçok vatandaş, hafta sonu kargolarının teslim edilip edilmeyeceği konusunda endişe duyuyor. Peki, Aras Kargo Cumartesi günleri hizmet veriyor mu? Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu ve kargo kabul ediyor mu?

Aras Kargo Cumartesi Günleri Çalışıyor mu?

Aras Kargo'nun Cumartesi günleri çalışıp çalışmadığı merak konusu. Türkiye genelinde hizmet veren Aras Kargo, Cumartesi günleri açık mı? Çalışma günleri ve saatleri nelerdir? Hafta sonu kargo teslimatı yapıyor mu?

Aras Kargo Cumartesi Çalışma Saatleri

Aras Kargo, hafta sonları yalnızca Cumartesi günleri hizmet vermektedir. Cumartesi günleri çalışma saatleri sabah 09.30'dan öğleden sonra 15.00'e kadardır. Pazar günleri ise Aras Kargo hizmet vermemektedir. Dolayısıyla, "Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı evet, ancak Cumartesi günleri çalışma saatleri hafta içinden daha kısa olup sabah 09.30 ile öğleden sonra 15.00 arasındadır.