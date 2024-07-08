Ziraat Bankası, motorlu taşıt sahipleri için harika bir haberle geldi! Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini yapacak olanlar için özel bir kampanya başlattı. İşte detaylar:

Ücretsiz 4 Taksit İmkanıyla Ödeme Kolaylığı

Ziraat Bankası, araç sahiplerine büyük bir fırsat sunuyor. MTV ödemelerini dört taksitte ve ücretsiz olarak yapma imkanı tanıyan bu kampanya, 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Ödemelerinizi Ziraat Mobil, İnternet Şubesi, ATM'ler veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yaparak kampanyadan faydalanabilirsiniz.

Kampanya Detayları

Kampanya Tarihleri: 1 Temmuz – 5 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerlidir.

Geçerli Kanallar: Ziraat Mobil, İnternet Şubesi, ATM'ler ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi sitesi üzerinden yapılacak işlemler kampanyaya dahildir.

Ziraat Mobil, İnternet Şubesi, ATM'ler ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi sitesi üzerinden yapılacak işlemler kampanyaya dahildir. Geçerli Kartlar: Asıl kartlar, bu kartlara bağlı ek kartlar ve sanal kartlarla yapılan MTV ödemeleri kampanya kapsamındadır.

Kampanya Koşulları ve Detaylar

Daha fazla bilgi ve kampanya şartları için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ziraat Bankası, kampanya koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkına sahiptir.

Araç sahipleri, bu eşsiz fırsatı kaçırmayın! Ziraat Bankası'nın sunduğu bu kampanya ile MTV ödemelerinizi kolayca taksitlendirerek avantajlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.