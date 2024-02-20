Akaryakıt fiyatları bir kez daha vatandaşların gündeminde...

Sıkça değişime uğrayan tabelaya, brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik direkt olarak etki ediyor.

Bu nedenle benzin ve motorin grubunda fiyatlar bir iniyor, bir çıkıyor.

Sürücüler ise güncel durumu yakından takip ediyor.

Motorine indirim yolda

Geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatına art arda zam geldi ve rekor kırdı. Benzin de yükselişten nasibini aldı.

Sektör kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise şimdi de motorin grubuna indirim geliyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 21 kuruşluk indirim bekleniyor.

44 lirayı aştı

Motorin grubuna son gelen 2 lira 56 kuruşluk zamla güncel fiyatı 44 lirayı aşmıştı.

Benzinde ise şimdilik herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.