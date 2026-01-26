Benzinin litresine geçen hafta 16 Ocak günü 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Benzin yeni bir zam daha görecek. Bu gece yarısı itibariyle de pompaya yansıması bekleniyor. Benzinin litre fiyatına gelen zam oranı 1 lira 11 kuruş olacak.

En son motorin zamlanmıştı

Petrol fiyatlarındaki yükselişten en çok motorin fiyatları etkilendi. Bir çok ilde motorinin litre fiyatı arka arkaya gelen zamlar sonrasında 60 lira eşiğine dayandı.

Motorinin litre fiyatı en son 23 Ocak’ta 1 lira 43 kuruş zamlanmıştı. Bu zam sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul'da 57,28 TL, Ankara'da 58,40 TL, İzmir'de 58,68 TL seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatları bugün ne kadar oldu?

Cuma günü 65,47 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,40 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 65,49 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,40 dolardan alıcı buldu.