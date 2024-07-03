Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Muayene ücretlerinin artmasının ardından yaşanan bu gelişme araç sahiplerini üzecek.

Nakit ödeme dışında kart ödemesi yapan araç sahipleri ödeyeceği tutarın üzerine eklenecek yeni bir tutar masrafı arttıracak.

Söz konusu olan yeniliğe göre sadece kredi kartları ile yapılan ödemelere eklenecek olan bu ücret bakın ne ücretiymiş.

Muayene ücretine ekleniyor…

Araç muayene noktası olan TÜVTÜRK muayene fiyatlarının artışının ardından bu kez ek ödemeyle gündeme geldi. Medyada büyük yankı uyandıran bu yeni gelişme araç sahipleri tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

Büyük tepkilere neden olan bu yeni gelişmeye göre kredi kartı ödemelerinde muayenen ücretine ek olarak “tahsilat fark” ödemesi de alınacağı duyuruldu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayene bedelini kredi kartı ile ödeyenlerden "tahsilat farkı" olarak 77 TL ek ücret alındığını açıklamıştı.

Yoğun tepkilerin ardından TÜVTÜRK, kredi kartı ile gerçekleştirilen ödemelerde herhangi bir ek ücret almadıklarını, ancak hizmet sağlayıcı firmaların müşterilerden “hizmet bedeli” adı altında ek ücret tahsil edebileceğini belirtti.