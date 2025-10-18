AK Parti’nin meclise sunduğu Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile hem sıfır hem de ikinci el araç alım satımında nispi noter harcı uygulaması getiriliyor.

İKİNCİ EL ARAÇLAR DA HARÇ KAPSAMINA ALINIYOR

Yeni düzenlemeye göre, ikinci el araç satışlarında artık harç istisnası uygulanmayacak. Araç satış bedeli üzerinden binde 2 oranında noter harcı alınacak ve harç miktarı 1.000 TL’den az olamayacak.

Örnekle açıklamak gerekirse:

1 milyon TL değerindeki araç: 2.000 TL harç

2 milyon TL değerindeki araç: 4.000 TL harç

5 milyon TL değerindeki araç: 10.000 TL harç

SIFIR ARAÇLAR DA DÜZENLEMENİN KAPSAMINDA

Kanun teklifi yalnızca ikinci el araçları kapsamıyor. Sıfır araçların ilk tescil işlemleri için de satış bedeli üzerinden nispi noter harcı uygulanacak. Böylece diğer harç istisnaları da tamamen kaldırılmış olacak.

TÜRKİYE'DE ARAÇ PAZARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

2025 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı %9,15 artışla 927.647 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları: 742.687 adet (%9,98 artış)

Hafif ticari araç satışları: 184.960 adet (%5,92 artış)

Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %26,77 artarak 88.274 adet, hafif ticari araç pazarı %21,66 artarak 22.028 adet oldu. SUV otomobiller en çok tercih edilen gövde tipi olarak öne çıktı (%62,7 pay).

KANUN TEKLİFİ TBMM'DE

Kanun teklifi meclise sunuldu ve önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme alınacak. Komisyondan geçmesi halinde, düzenlemenin Kasım ayının ilk günlerinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.