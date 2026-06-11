İlk dönemde ara tatil yapılacağını belirten Tekin, ikinci dönemdeki ara tatilin ise Ramazan Bayramı haftasına denk geleceğini söyledi. Böylece ara tatilin kaldırılacağı yönündeki iddialar da yanıt bulmuş oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ara tatil uygulamasının devam edeceğini açıkladı.

Birinci dönem ara tatil yapılacak; ikinci dönem ara tatili Ramazan Bayramı haftasına denk geliyor.

Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin tartışılmasını istediklerini ancak kısa vadede gündemlerinde olmadığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni akademik takvimin kısa süre içinde yayımlanacağını belirten Tekin, ara tatil uygulamasının devam edeceğini açıkladı.

Türkiye gazetesine konuşan Bakan Tekin, önümüzdeki eğitim öğretim yılında ilk dönemde ara tatilin uygulanacağını ifade etti.

"AKADEMİK TAKVİMİ YAYIMLAYACAĞIZ"

Yeni döneme ilişkin detaylar paylaşan Tekin, ikinci dönemdeki ara tatilin ise Ramazan Bayramı'nın bulunduğu haftaya denk geldiğini belirtti.

Tekin, "Akademik takvimi yayımlayacağız. Önümüzdeki yıl birinci yarıyılda ara tatil yapacağız. İkinci yarıyılda ise ara tatil dönemi Ramazan Bayramı'nın olduğu haftaya denk geliyor" dedi.

"KAMUOYU 12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİMİ TARTIŞSIN İSTİYORUZ"

Zorunlu eğitim konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin "Kamuoyu 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışsın istiyoruz. Oxford örneğini verdim, 15 yaşında çocuk Oxford’a, Harvard’a gidiyor, yarın bizde de tartışılmaya başlanacak. Yavaş yavaş biz de bunu zihinsel olarak tartışalım. Kısa vadede gündemimizde yok. Artık bilgiye erişme kolaylaştığına göre çocukları 12 yıl zorunlu eğitim, 4 yıl lisans eğitiminde tutmak ne kadar doğru, bunları dünya tartışıyor, biz de tartışalım istedik. YÖK de çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"VELİLER FARKLI KANALLARDAN BİLDİRİM ALABİLECEK"

Veli randevu sistemine ilişkin de konuşan Tekin "Daha güvenli ve planlı yürütülmesine ilişkin kapsamlı yeni bir çalışma başlattık. Yeni sistemde süreç yine randevu oluşturma, okul onayı ve görüşme adımlarından oluşacak ancak mevcut sistemden farklı olarak başvuru kanallarının çeşitlendirilmesi, okulun da veli adına randevu oluşturabilmesi ve velinin süreçle ilgili farklı kanallardan bildirim alabilmesi sağlanacak" dedi.

ARA TATİL KALDIRILACAK İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Son dönemde kamuoyunda ara tatil uygulamasının kaldırılabileceği yönünde çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Özellikle kasım ve nisan aylarında uygulanan birer haftalık ara tatillerin kaldırılarak yaz tatiline eklenebileceği öne sürülüyordu.

Bakan Tekin'in açıklamasıyla birlikte ara tatil uygulamasının yeni eğitim öğretim yılında da devam edeceği netlik kazanmış oldu.