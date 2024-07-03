Apple, geçmiş yıllarda piyasaya sürdüğü üç ikonik ürünü daha vintage (eski) ürün listesine dahil ettiğini duyurdu. 2017 yılında piyasaya çıkan iPhone X modeli, 1. nesil HomePod ve AirPods cihazları artık Apple'ın yeni teknolojik yeniliklerinden ve desteklerinden mahrum kalacak.

Apple'dan Tarihi Karar: Eski Ürünler Listesi Genişliyor!

ABD'li teknoloji devi Apple, geçmiş yılların popüler ürünlerinden iPhone X'i ve birinci nesil HomePod ile AirPods cihazlarını vintage listesine dahil etti. Bu karar, Apple'ın artık bu ürünler için donanım hizmetlerini ve parça teminini sonlandıracağı anlamına geliyor. Kullanıcılar, bu ürünler için teknik destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayamayacaklar.

Hangi Modeller Vintage Listesine Eklendi? İşte Apple'ın Eski Ürünler Listesi:

iPhone 4

iPhone 5

iPhone 6

iPhone SE

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

nesil HomePod

nesil AirPods



Apple'ın bu adımı, şirketin kaynaklarını daha verimli kullanma ve yeni teknolojik gelişmelere odaklanma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Eski ürünler listesine eklenen modeller, artık Apple'ın ileri teknolojik yeniliklerinden ve desteklerinden yararlanamayacaklar.