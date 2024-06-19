Mart ayında Avrupa Birliği Komisyonu, Apple'ın uygulama mağazaları için belirlediği yeni ücret politikalarını mercek altına aldı. Apple, her uygulama içi satın alımdan %3 ve üçüncü parti yüklenen her uygulama için geliştiriciden 0.50 euro çekirdek teknoloji ücreti alıyor. Bu durum, Apple'ı DMA'ya uymadığı gerekçesiyle AB'nin radarına soktu.

Vestager’den Sert Açıklamalar: “Apple’ın Uyum Sorunları Var”

Geçtiğimiz hafta AB Komisyonu, Apple’a DMA’ya uymadığı için küresel günlük cirosunun %5’i kadar para cezası verdi. Bu ceza, Apple’a günlük 50 milyon dolara mal oluyor ve Apple’ı DMA temelinde ilk kez ceza alan teknoloji şirketi yapıyor. CNBC’ye konuşan AB rekabet şefi Margrethe Vestager, Apple’ın DMA ile çok ciddi uyum sorunları olduğunu ve bu konuda Apple’a herhangi bir ayrıcalık tanınmayacağını belirtti.

Apple’a 1 Milyar Dolar Ceza Kapıda!

Vestager’in aktardıklarına göre AB Komisyonu, soruşturmayı tamamladığında Apple, 1 milyar dolardan fazla para cezası ile karşı karşıya kalabilir. AB Komisyonu, Apple’ın yaptığı değişikliklerin DMA’ya uymadığına inanıyor ve bu durum, teknoloji devini zora sokuyor.

Apple’ın Geleceği Belirsiz: DMA’ya Uyum Mu, Avrupa Pazarından Çekilmek Mi?

Apple, Apple Pay Later hizmetini durdurduğunu ve yıl sonuna kadar yeni bir taksitli ödeme sistemi getireceğini duyurdu. Financial Times’a göre, AB Komisyonu, Apple’ın geliştiricilerin kullanıcıları App Store’un dışında ücret ödemeden yönlendirmesine izin vermediğine inanıyor. Bu durum, Apple ve Spotify arasında da tartışmalara yol açtı.

Apple’ın yeni işletim sistemleri henüz beta aşamasında ve DMA’ya uygun düzenlemeler yapması için zaman var. Peki, sizce Apple DMA’ya uygun düzenlemeler yapacak mı yoksa cezaları ödeyip Avrupa pazarından çekilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın!