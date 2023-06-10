Ankara'da korku dolu bir olay yaşandı.

Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikasından sabah saatlerinde sesler yükseldi.

Patlama sesleri yükseldi

Fabrikadanın üretimhane bölümünde yangın çıktığı belirlendi.

Yangının beraberinde ise patlama sesleri yükseldi. Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu.

Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi.

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti.

Olayın ardından Ankara Valisi Vasip Şahin de olay yerine geldi.

MSB: 5 şehit var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Bakanlık, açıklamayı şu ifadelerle duyurdu;

Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

Ankara'daki roket ve patlayıcı fabrikasında patlama: 5 işçi şehit oldu

Fabrika, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın roket ve patlayıcı ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteriyor.

Fabrikada ayrıca roket yakıtı ve barutların patlatma, ısı ve dinamik atış testleri yapılıyor. İHA