Wanhaber / Ramazan Çetin

Van’ın yerel yazarlarından Menduh Bayezit ile kızı Berra Bayezit’in birlikte kaleme aldıkları “Memleketim” kitabının imza ve tanıtım günü gerçekleştirildi.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ev sahipliğinde Zeynep Berra Bayezit ve Menduh Bayezit’ın kaleme aldıkları “Memleketim” kitabı ile birlikte Erdal Şahin’in kaleme aldığı “İyilik İçin Yaşamalı” kitapları imza gününde okurlarıyla buluştu.

Bugün saat 11.00’de Atatürk Sanat Galerisi’nde başlayan imza günü etkinliği saat 17.00’ye kadar devam edecek.

