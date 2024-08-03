Android cihazlarda Wi-Fi bağlantısının DNS ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar uygulamasını açın.

"Kablosuz ve Ağlar" veya "Ağ ve İnternet" seçeneğine dokunun.

"Wi-Fi" seçeneğine dokunun.

Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağına uzun basın ve "Ağ Ayarlarını Değiştir" seçeneğini seçin.

"IP Ayarları" veya "DNS" seçeneğine dokunun.

"Statik" seçeneğini seçin.

"Birincil DNS" ve "İkincil DNS" alanlarına istediğiniz DNS sunucu adreslerini girin.

Popüler DNS sunucu adresleri:

Google DNS: 8.8.8.8 ve 8.8.4.4

Cloudflare DNS: 1.1.1.1 ve 1.0.0.1

OpenDNS: 208.67.222.222 ve 208.67.220.220

Değişiklikleri kaydetmek için "Kaydet" düğmesine dokunun.

Bu adımları takip ederek, Android cihazınızın Wi-Fi bağlantısı için kullandığı DNS sunucu adreslerini kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Daha hızlı ve güvenli bir internet deneyimi için alternatif DNS sunucuları kullanabilirsiniz.