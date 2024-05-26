Android Oyun Club Car Parking Son Sürüm İndir 2024
Car Parking, Android cihazlar için geliştirilmiş popüler bir sürüş ve park etme simülasyon oyunudur. Oyunun son sürümü, Android Oyun Club üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.
Oyun Özellikleri
Gerçekçi sürüş ve park etme mekaniği
Çok çeşitli arabalar ve park alanları
Zorlu park etme seviyeleri seviyeleri
Gelişmiş grafik ve ses değişimi
Kullanımı kolay kontroller
Farklı oyun modları (Zaman Sınırlı, Serbest Park vb.)
Hızlı ve sorunsuz indirme ve yükleme
Otopark, sürüş tutkunu oyuncular için mükemmel bir deneyim sunuyor. Gerçekçi araba kontrolü, zorlu park senaryoları ve çekici görsel sunumları ile oyuncuları kendi içinde bağımsız hale getiriyor.
Son sürümü indirmek için aşağıdaki Android Oyun Club linkini kullanabilirsiniz:
İyi eğlenceler!
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi