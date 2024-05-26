Android Oyun Club Car Parking Son Sürüm İndir 2024

Car Parking, Android cihazlar için geliştirilmiş popüler bir sürüş ve park etme simülasyon oyunudur. Oyunun son sürümü, Android Oyun Club üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

Oyun Özellikleri

Gerçekçi sürüş ve park etme mekaniği

Çok çeşitli arabalar ve park alanları

Zorlu park etme seviyeleri seviyeleri

Gelişmiş grafik ve ses değişimi

Kullanımı kolay kontroller

Farklı oyun modları (Zaman Sınırlı, Serbest Park vb.)

Hızlı ve sorunsuz indirme ve yükleme

Otopark, sürüş tutkunu oyuncular için mükemmel bir deneyim sunuyor. Gerçekçi araba kontrolü, zorlu park senaryoları ve çekici görsel sunumları ile oyuncuları kendi içinde bağımsız hale getiriyor.

Son sürümü indirmek için aşağıdaki Android Oyun Club linkini kullanabilirsiniz:

İyi eğlenceler!