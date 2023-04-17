Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.

Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14'ün ilk beta sürümü çarşamba günü yayınlandı.

Android 14 ile gelen yenilikler

İşletim sistemi, dokunmatik hareket tabanlı navigasyon, cihazın teması veya duvar kağıdına uyum sağlayarak renklerini ayarlayan tasarımla güncellendi.

Android 14, içerik paylaşmak için dokunduğunuzda açılan yeni bir sistem paylaşım sayfası da sunuyor. Bu sayede geliştiriciler, uygulama özelinde özel eylemleri paylaşım menüsünün üst kısmına ekleyebiliyor.

Android 14 beta sürümündeki diğer güncellemeler arasında, şekil değiştirme efektleri gibi yeni grafik özellikler ve uygulamaların dil tercihlerini uygulama bazında otomatik olarak yapılandıran gelişmiş dil ayarları da var.

Google I/O 2023 geliştiriciler konferansı 10 Mayıs’ta düzenlenecek. Google’ın etkinlikte Android 14 özelliklerini detaylıca tanıtması bekleniyor.