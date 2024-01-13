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Pençe-Kilit harekatı bölgesinden dün acı haber geldi. PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu.

Şehit haberlerinin ardından Manisa’daki programını iptal eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti MYK’sini olağanüstü topladı.

Toplantının sürdüğü dakikalarda X hesabından payaşımda bulunan Özel, yarın gerçekleşmesi planlanan mitingin iptal edildiğini duyurdu.

Özgür Özel'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:"

Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz. Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz. Konu hakkında kapsamlı değerlendirme ve açıklamayı MYK bitiminde yapacağız."