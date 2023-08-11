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Türkiye genelinde yürütülen ve büyük spor organizasyonlarının başında gelen Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakaları devam ediyor. Vanlı sporcuların da katılım sağladığı Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar sezonunda başarı üstüne başarı gelmeye devam ediyor.

Grup müsabakalarında 8-24 yaş arası 195 kız ve erkek sporcu, 22 ayrı branşta derece elde ederek yarı final ve final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek olan yüzme, voleybol, atletizm, masa tenisi, güreş serbest ve grekromen, kayak, ragbi, badminton, su topu, kayaklı koşu, oryantring, futbol kız-erkek, rafting branşlarında Van’dan 110 sporcu final müsabakalarına katılacak. Hentbol, taekwondo, bocce, basketbol, tenis, hokey, judo, kayak branşlarında ise toplamda 85 sporcu yarı final müsabakalarında ter dökecek.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Anadolu Yıldızlar Ligi Joordinatörü Senem Eroğlu, Vanlı sporcuların Osman Bayraktar sezonundaki başarılarına dikkat çekti. Eroğlu, “Van olarak lig başarımız oldukça iyi. Sporcularımız çok sıkı çalışarak bu başarıları elde ettiler.

Özellikle kız sporcularımız neredeyse tüm spor kategorisinde yer almış durumda. Umarız yarı final ve final müsabakaları da istedikleri gibi sonuçlanır, Van’a kupa ve madalyalar ile dönerler. Antrenör ve sporcularımıza müsabakalarda başarılar diliyoruz” dedi.İHA