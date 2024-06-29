Ace 3 Pro, güçlü donanımsal özellikleriyle dikkat çekiyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 12GB/16GB/24GB RAM seçenekleri ve 256GB/512GB/1TB depolama alanı sunuyor. 6,78 inçlik 8T LTPO OLED kavisli ekran, FHD+ çözünürlük, 120Hz ekran yenileme hızı ve 4500 nits parlaklık kapasitesi sunuyor.

Kamera tarafında ise 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğe sahip. Cihaz ayrıca 6100mAh batarya, 100W hızlı şarj, IP65 koruması, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 gibi üst düzey özelliklere de sahip.

OnePlus, Ace 3 Pro'nun 4 yıl sonra bile batarya sağlığının yüzde 80'de kalacağını iddia ediyor. Cihaz, Porselen Beyaz, Arazi Yeşili ve Titanyum Gümüş renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.