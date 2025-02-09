TFF 1. Lig'de mücadele eden Amedspor, Elazığ'da saldırıya uğrayan Artı Değer Van Spor FK'ye destek paylaşımında bulundu.

Van Spor'a yönelik yapılan saldırıyı kınayan Amedspor, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İşte Amedspor'dan yapılan o paylaşım:

Geçmiş olsun Vanspor!

Bugün Elazığspor ile Vanspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından, dönüş yolundaki Vanspor’a yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kazaya ve can kaybına sebep olabilecek bu saldırının faillerinin bir an önce yakalanıp cezalandırılmasını temenni ediyor ve Vanspor kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz!