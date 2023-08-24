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Altın fiyatları ABD'de açıklanan verilerin ardından yönünü yukarı çevirdi. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde yüzde 0.3'lük yükselişle 1.921 dolara çıktı.

Bu gelişmeye bağlı olarak yurtiçinde gram altın fiyatı da 1.675 liradan 1.682 liraya yükseldi.

Altındaki yükselişte ABD'de açıklanan verilerin parasal sıkılaştırmanın sonuna gelindiğine yönelik beklentileri beslemesi etkili oldu.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta aylık 2 puan düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Dün, S&P Global, ABD'nin ağustos ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, ağustosta geçen aya kıyasla 2 puan azalarak 47 değerine geriledi. Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde 49.3 değerini alması yönündeydi. İmalat sektöründe daralmaya işaret eden endeks, temmuzda 49 olmuştu.

ABD'de hizmet sektörü PMI ise ağustosta geçen aya göre 1.3 puan azalarak 51 değerine geriledi. Son 6 ayın en düşük seviyesine inen endeksin 52.3 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ağustosta aylık bazda 1.6 puan azalışla 50.4'e düştü. Söz konusu dönemde 6 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, temmuzda 52 olmuştu.

İÇ PİYASADA GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA!

Yeni Para Politikası Kurulu ile yapılacak ilk faiz toplantısının olduğu güne dolar/TL kuru 27,21 TL'den başlarken, Euro 29,676 TL'den başladı.

Merkez Bankası(TCMB), kritik faiz kararını saat 14:00'da açıklayacak. Hem Reuters hem de Anadolu Ajansı'nın anketine katılan ekonomistler TCMB'nin politika faizini yüzde 17,5'ten yüzde 20'ye yükseltmesini bekliyor. Bu toplantının diğer bir önemi ise geçtiğimiz ay yapılan atamalarla Para Politikası Kurulu'nun tamamen değişmesiydi. Yeni PPK Kurulu'nun hazırlayacağı PPK metni piyasanın dikkatinde olacak.

Öte yandan TCMB'nin pazar günü aldığı KKM kararının etkileri sürüyor. Kararın ardından bankaların eleştirilerini dinlemek için bir toplantı düzenleyen TCMB PPK üyeleri bankacılara "Bu karar gerekliydi. Müşterileri KKM'den TL Mevduat hesabına geçirmeye çalışın" mesajını verdi.

Bir televizyon programına katılan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, KKM'nin hala en cazip ürün olduğunu söyledi ve ekledi "Müşterilerimize KKM'yi tavsiye etmeye devam edeceğiz. Bize verilen hedefler doğrultusunda onları ikna etmemiz mümkün değil"

Dün açıklanan tüketici güven endeksi sert bir şekilde düşerek 68 değerini aldı. Bu son 1 yılın en düşük seviyesini işaret ediyor.

Küresel piyasalar ise beklenti üstü gelen bilanço etkileriyle yüksek iştahla artışını sürdürüyor. Artışa geçen risk iştahıyla birlikte doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü gösteren DXY endeksi de dün akşam 103,885'ten 103,235'e kadar geriledi.

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmalarda piyasaların takibinde olacak. Ensonhaber