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Wanhaber / Fatma ÖZTÜRK

Van İpekyolu Kaymakamı olarak görev yapan İhsan Emre Aydın, Yozgat Sorgun Kaymakamı olarak atanırken, yerine Diyarbakır Kocaköy Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman atandı.

Van Erciş Kaymakamı olarak görev yapan Nuri Mehmetbeyoğlu, Ankara Kızılcıhamam Kaymakamı olarak atanırken yerine Erzurum Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu’nun ataması yapıldı.

Van Saray Kaymakamı Yunus Ataman, Kahramanmaraş Elbistan Kaymakamı olarak atanırken, Saray ilçesine Rize Fındıklı Kaymakamı Eyup Gürdal atandı.

Van Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı Samsun Alaçam’a atanırken, Gürpınar ilçesine Erzurum Köprüköy Kaymakamı Yasin Erdem’in ataması gerçekleştirildi.

Özalp Kaymakamı olarak görev yapan Muhammed Emin Nasır, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atanırken Özalp Kaymakamlığı görevine ise Elazığ Maden Kaymakamı Rahmi Bulut atandı.