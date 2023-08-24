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Sosyal medyada bir vatandaş, iki farklı işletmeyi karşılaştırıp bir işletmenin yiyecek satışına düşük KDV ödemek için içecek üzerinden fiş kestiğini belirtti.

Kısa süre içerisinde 3 milyondan fazla görüntülenen paylaşıma Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ilgisiz kalmamış, paylaşımı alıntılayarak, "Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimleri takip edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

"MALİYE UYANIKLARA GÖZ AÇTIRMIYORMUŞ"

Yaklaşık bir ay önce yaşanan bu olayın sonrasında yaşananları Gazeteci Zafer Şahin sosyal medya hesabından paylaştı. Şahin, "Mehmet Şimşek, KDV’yi yüzde 1’den kesen esnafı sosyal medyadan şikayet eden vatandaşa teşekkür etmişti…Olay sadece bir kuru teşekkürlerle kalmamış. Bugün Ankara’da lokantacılık yapan bir dostum anlattı.. Maliye KDV’yi yüzde 1’den keserek haksız kazanç elde eden uyanıklara göz açtırmıyormuş." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ SIRA KAMUDA TASARRUFTA"

Denetimlerin sıklaştırıldığını belirten Şahin, "KDV’yi yüzde 10’dan kesen esnaf bu uygulamadan çok memnun. Yüzde 1’ciler mi? Onlar derin bir şokta…Milletin bu zor gününde yan yollara sapan, devleti, milleti kazıklayanın gözünün yaşına bakılmasın. Şimdi sıra kamuda tasarrufta…" dedi.

HABER7