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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 42 ile yeni jandarma komutanı atanırken, çok sayıda ilde vali yardımcıları değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ayrıca 256 ilçenin de kaymakamı değişti. İşte detaylar...

ARALARINDA ANKARA, ADANA VE DİYARBAKIR DA VAR

Aralarında Ankara, Adana ve Diyarbakır’ında bulunduğu 42 ile yeni jandarma komutanı atandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Adana İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Coşkun Sel, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına Selçuk Yıldırım atandı.

13 ilin jandarma komutanı ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine çekildi. Ayrıca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Şakir Uslu getirildi.

VALİ YARDIMCILARI VE 256 İLÇENİN KAYMAKAMI DEĞİŞTİ

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan diğer atama kararlarına göre, çok sayıda vali yardımcısı ataması yapılırken 256 ilçenin de kaymakamı değişti.

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