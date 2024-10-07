Gram Altın Ne Kadar?

Geçtiğimiz hafta, altın fiyatlarının yüzde 0,1 oranında bir azalışla kapanması, yatırımcıların endişelerini artırdı ve piyasalardaki belirsizlik devam ediyor.Bugün, spot altın fiyatı ons başına 2.648 dolardan işlem görmekte ve bu durum, gram altın fiyatını da doğrudan etkileyerek 2.914 TL seviyelerine kadar gerilemesine neden oluyor. Dolar/TL kurunun etkisiyle gram altın, yatırımcılar için önemli bir izleme noktası haline gelirken, piyasalardaki hareketlilik de gözler önünde seriliyor.

Orta Doğu'daki Gerginliklerin Etkisi

Orta Doğu’da yaşanan siyasi gerginlikler, özellikle İsrail'in Gazze’ye asker göndermesi ve İran'ın füze saldırısına yanıt beklenmesi, piyasaların dalgalanmasına neden oldu. ABD’deki olumlu işe alım verileri ise yatırımcıların dikkatini faiz oranlarına yönlendirdi ve Fed’in Kasım ayında olası bir faiz indirimi olasılıklarını zayıflattı.

Yıl İçinde Yükselişler ve Destekleyici Faktörler

Bu yıl boyunca altın fiyatları, neredeyse yüzde 30 oranında bir artış gösterdi ve bir dizi rekor seviyeye ulaştı. Son dönemdeki kazanımlar, merkez bankalarının güçlü alımları ve güvenli liman talebiyle desteklenirken, faiz indirimi beklentileri de bu süreçte etkili oldu.

Güncel Altın Fiyatları

Bugün itibarıyla güncel altın satış fiyatları şöyle sıralanıyor: Gram altın 2.914,65 TL, çeyrek altın 5.017,00 TL, yarım altın 10.028,00 TL, tam altın 19.999,83 TL ve Cumhuriyet altını 19.988,00 TL. Bu fiyatlar, yatırımcıların alım satım stratejilerini belirlemelerinde önemli bir rol oynuyor.