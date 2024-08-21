Gram altın fiyatları, bugün Kapalıçarşı'da tarihi bir zirveye ulaşarak 2800 TL sınırını aştı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, ABD Merkez Bankası (FED) kararları ve jeopolitik gerginliklerin etkisiyle, yatırımcıların gözdesi olan sarı metaldeki bu yükseliş, altın piyasalarını hareketlendirdi.

FED Kararları ve Doların Zayıflığı Altını Zirveye Taşıdı!

Güne 2742 TL seviyesinden başlayan gram altın, Kapalıçarşı'da yapılan işlemlerle 2762 TL ile 2802 TL arasında alıcı buldu. Bu yükselişin ardında, FED'in eylülde beklenen faiz indirimi kararına yönelik spekülasyonlar ve doların değer kaybetmesi yatıyor. Dolar endeksi (DXY), yılın en düşük seviyesine inerek 101,40'a gerilerken, bu durum altının ons fiyatını yukarı çekti. Küresel piyasalarda ons altın, 2516 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Jeopolitik Gerginlikler ve Çin’in Altın Hamlesi: Altının Yükselişi Destekleniyor

Altın fiyatlarındaki bu artışta, yalnızca FED ve doların durumu değil, aynı zamanda dünya genelindeki jeopolitik gelişmeler de etkili oldu. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların yoğunlaşması ve Çin’in yeniden altın alımına başlayacağı yönündeki haberler, sarı metalin cazibesini artırdı.

İşsizlik Korkusu ve Piyasalardaki Beklentiler: FED’den 0,50 Puan İndirim Beklentisi

ABD'de işsizlik oranının %4,3'e yükselmesiyle bazı FED üyeleri, işsizlik riskine dikkat çekiyor. Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari ve Chicago FED Başkanı Austan Goolsbee, bu durumu endişe verici bulduklarını ifade ettiler. Cuma günü FED Başkanı Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu'nda yapacağı konuşma merakla beklenirken, piyasalarda 0,50 puanlık faiz indirimi ihtimali %34,5’e kadar çıktı.

Gram Altında Rekor Üstüne Rekor!

Gram altın, 2756 TL ile yeni bir rekor kırarken, yatırımcılar altının daha ne kadar yükseleceğini merak ediyor. Geri çekilme durumunda 2700 TL kritik destek seviyesi olarak izleniyor. Piyasalar bu yükselişi dikkatle takip ederken, altındaki bu ani hareketlilik, yatırımcıları hem sevindiriyor hem de endişelendiriyor.

Altın fiyatlarındaki bu hızlı artış, yatırımcıların gözünü tekrar altına çevirmesine neden oldu. Kapalıçarşı’daki kuyumcular ise bu hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini öngörüyor.