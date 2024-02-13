ABD'de Ocak ayında tüketici enflasyon aylık yüzde 0.3 yıllık bazda ise yüzde 3.1 oranında artarak piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Enflasyonun yüksek gelmesi ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi patikasına girme sürecini erteleyeceği beklentisini de doğurdu.

Faizlerin yüksek kalacağı beklentisi dolara güç kazandırırken altına satış getirdi. Ons altın 2010 dolara kadar geriledi.

Gram altın ise komisyonsuz olarak 1986 liraya kadar düşüş gerçekleştirdi.

Kapalıçarşı'da gram altın 2052 liradan alınırken 2059 liradan satılıyor.